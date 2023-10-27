62.4 مليار دولار إيرادات "هواوي" في 9 أشهر والأرباح تقفز 177.8%سجلت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية ارتفاعا طفيفا في إيراداتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بسبب النمو في وحدتي أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية وزيادة تنافسية وحدة مكونات السيارات خلال التسعة أشهر.

وارتفعت إيرادات"هواوي" 2.4 في المائة على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (62.4 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. كما ارتفعت أرباح الشركة 177.8 في المائة خلال الفترة نفسها إلى 73.05 مليار يوان، وفقا لحسابات"رويترز".

وقال متحدث باسم"هواوي": إن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى المدفوعات المرتبطة ببيع وحدة الهواتف الذكية"هونر" في نوفمبر عام 2020، إلى جانب تحسينات الإدارة واستراتيجية المبيعات.وقال كين هو رئيس مجلس إدارة هواوي في بيان صحافي: إن النمو"يتماشى مع التوقعات". headtopics.com

وقالت ثلاث شركات أبحاث هذا الأسبوع: إن ارتفاع مبيعات هواوي من الهواتف الذكية في الربع الثالث يعود إلى إطلاق سلسلة"ميت 60" في نهاية أغسطس. ويمثل ذلك عودة لهواوي بعدما تضرر قطاع الهواتف الذكية بالشركة بشدة من الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة على التصدير منذ عام 2019.

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