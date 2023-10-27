6.5 مليار دولار أرباح 'شيفرون' في الربع الثالث .. دون التوقعات

6.5 مليار دولار أرباح "شيفرون" في الربع الثالث .. دون التوقعاتأعلنت شركة النفط والغاز الأمريكية"شيفرون" عن أرباح في الربع الثالث من العام، بانخفاض عن العام الماضي وجاءت أقل من تقديرات المحللين.

وبلغ الحصيلة النهائية للشركة 6.53 مليار دولار أو 3.48 دولار للسهم الواحد. مقارنة بـ 11.23 مليار دولار أو 5.78 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي. وباستثناء البنود الخاصة، سجلت"شيفرون" أرباحا معدلة بلغت 5.72 مليار دولار أو 3.05 دولار للسهم، في تلك الفترة. وكان المحللون قد توقعوا في المتوسط أن تصل أرباح الشركة إلى 3.33 دولار للسهم، وفقا لـ"الألمانية".

وتراجعت إيرادات الشركة لهذا الربع بواقع 18.8 في المائة لتصل إلى 54.08 مليار دولار من 66.64 مليار دولار العام الماضي.

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

أرباح 'ميتا' تتجاوز 11.6 مليار دولار في الربع الثالثأعلنت شركة ميتا بلاتفورمز المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ارتفاعا كبيرا في إجمالي حجم أعمالها وأرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي. وقالت الشركة التي تمتلك أيضا منصة إنستجرام إن إجمالي حجم أعمالها ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة 23% سنويا إلى 34.1 مليار دولار في حين زادت الأرباح إلى 11.6 مليار دولار مقابل 4. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 616.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 616.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

أرباح 'إكسون موبيل' تتراجع خلال الربع الثالث إلى 9 مليار دولارأعلنت شركة الطاقة الأمريكية الكبرى 'إكسون موبيل' عن أرباح الربع الثالث، الذي انخفض عن نفس الفترة العام الماضي، لكن فاق تقدير المحللين. وبلغت أرباح الشركة 9.07 مليار دولار أو 2.25 دولار للسهم. هذا بالمقارنة بـ 19.66 مليار دولار أو 4.68 دولار للسهم، في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لـ'الألمانية'. اقرأ أكثر ⮕

نمو أرباح بنك البلاد 14% إلى 616.2 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح بنك البلاد بنسبة 13.98% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 616.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 540.6 مليون ريال في الربع المماث اقرأ أكثر ⮕

البنوك السعودية تسجل في الربع الثالث أعلى أرباح تاريخيا بـ 18.1 مليار ريالارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم (10 بنوك) بنسبة 8.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 18.1 مليار ريال، مقابل 16.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، بدعم ارتفاع أسعار الفائدة التى تعد مصدر الدخل الرئيس للقطاع. اقرأ أكثر ⮕

تراجع أرباح 'إيني' 67 % إلى 1.9 مليار يورو في الربع الثالثأعلنت مجموعة 'إيني' الإيطالية للطاقة تراجع صافي أرباحها بنسبة 67 في المائة إلى 1.91 مليار يورو في الربع الثالث من 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز، لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية 'فاكت سيت'، إذ توقعوا أن تبلغ الأرباح 1.64 مليار يورو. اقرأ أكثر ⮕