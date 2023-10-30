6 شهداء بالضفة.. إسرائيل تقتل 329 منذ بداية العام و122 منذ 7 أكتوبر

استُشهد الشاب فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على مدخل بلدة يطا جنوبيّ الخليل، واستُشهد أحمد نوفل (23 عاما) متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين قبل أيام قرب رام الله، كما استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 9 آخرون ليل الأحد/الاثنين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.
وفي القدس أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بمدينة القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ و"تحييده"، بلا مزيد من التفاصيل. وأضافت أن"القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين".
وأكد مصدر أمني أن"قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الطائرة المسيرة صاروخاً على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى إلى إصابة شابّ بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل".من جانبها قالت"كتائب القسام-جنين" في منشور على منصة قناة الأقصى بتليغرام:"يخوض مجاهدونا برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور، واستُهدفَت خلالها القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار". headtopics.com
وفي نابلس أفادت مصادر محلية بأن"قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وفتّشتها، واعتقلت 5 مواطنين بينهم ناصر الشاعر الأستاذ في جامعة النجاح ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، والصحفي نواف العامر.