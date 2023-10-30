50% نموًا.. الخطوط السعودية تنقل 814 ألف معتمر في 3 أشهر

814 ألف معتمر في الاتجاهين منذ شهر محرم وحتى نهاية شهر ربيع الأول، بزيادة بلغت 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتواصل الخطوط عملياتها التشغيلية لموسم العمرة للعام الهجري 1445هـ، وذلك في إطار التزامها بالإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.إصدار 27 ألف رخصة عقارية و78 ألف عقد وساطة خلال 3 أشهر وخططت "السعودية" في عملياتها على توفير المزيد من الرحلات العارضة لموسم العمرة الحالي، لنقل أكثر من 100 ألف معتمر عبر محطات جديدة، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة على شبكتها في كل من مدينتي أسوان والأقصر في جمهورية مصر العربية، ومدينتي أنقرة وغازي عنتاب في جمهورية تركيا، والجزائر العاصمة ومدينتي قسنطينة ووهران في جمهورية الجزائر، ومدينة زيورخ في دولة سويسرا، ومدينة جربه في جمهورية تونس وطنجة وفاس وأغادير ومراكش والرباط ووجدة في مملكة المغرب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للحج والعمرة لمجموعة الخطوط السعودية عامر آل خشيل، أن الأرقام المحققة حتى اللحظة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الخطة، لا سيما في ظل الخبرات المتراكمة للناقل الوطني في هذا المجال. وأكد حرص " السعودية " على تعزيز تجربة السفر، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتوفير الخدمات المبتكرة التي تتكامل مع جهود مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات حول العالم. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

50 % نموا في العمليات التشغيلية لـ 'الخطوط السعودية' خلال موسم العمرةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

السعودية: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في صناعة الصحة إلى 50 %أعلنت السعودية أن «أحد مستهدفات برنامج التحوّل بالقطاع الصحي في المملكة هو زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 في المائة»، خلال ملتقى الصحة العالمي. اقرأ أكثر ⮕

السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في صناعة الصحة إلى 50 %أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن أحد مستهدفات برنامج التحوّل بالقطاع الصحي في المملكة زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 50 في المائة. اقرأ أكثر ⮕

كريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخباركريستيانو رونالدو: شرف كبير أن أكون في السعودية وأشارك بموسم الرياض عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف النصر، عن فرحته بوجوده في السعودية اقرأ أكثر ⮕

'نيويورك تايمز': لدى 'حماس' نحو 40 ألف مقاتل ومؤن تكفي لـ4 أشهرقالت صحيفة 'نيويورك تايمز' إن حركة 'حماس' تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر. اقرأ أكثر ⮕

56.4 مليون ريال أرباح 'الصناعات الكهربائية' خلال الربع الثالث .. ارتفعت 139 %أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (تسعة أشهر). اقرأ أكثر ⮕