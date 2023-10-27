5 توابل 'لا غنى عنها' للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدم

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمهل يمكن السفر لدول الخليج بالبطاقة البيضاء؟.. توضيح مهم من الجوازاتتعد التوابل من الأشياء المفيدة جدا للجسم خاصة إذا أضيفت إلى الشاي العادي أو شاي الأعشا، ما يؤدي إلى تحسين طعم ونكهة المشروب على الفور.

وأضاف:"تحتوي هذه الأطعمة بشكل عام على نسبة عالية من الألياف، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ويمكن أن تعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم عند دمجها في نظام غذائي متوازن"، وفق ما أوردت صحيفة"إكسبريس".تعد القرفة من العناصر الأساسية في موسم البرد، وهي تحتوي على مركبات قد تعزز حساسية الأنسولين، مما يسمح للخلايا بتناول الجلوكوز بشكل أكثر فعالية. مما يساعد في خفض مستويات السكر بالدم.

وأضاف الطبيب: “لا تؤثر الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد في الشعور بالشبع، وتمنع الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات”.تعتبر المشروبات الدافئة أمرًا ضروريًا خلال الأيام الباردة، فهو"يحتوي على مركبات مثل الكاتيكين التي قد تحسن حساسية الأنسولين وتقلل من امتصاص الجلوكوز من الجهاز الهضمي". headtopics.com

تعد التوابل من الأشياء المفيدة جدا للجسم خاصة إذا أضيفت إلى الشاي العادي أو شاي الأعشا، ما يؤدي إلى تحسين طعم ونكهة المشروب على الفور.فيما يلي 5 توابل شائعة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال، وفق ما أورده موقع 24AE عن صحيفة تايمز أوف إنديا:وقال الدكتور سني باتيل، خبير التغذية: “على الرغم من عدم وجود أطعمة محددة يمكنها خفض مستويات السكر في الدم على الفور، إلا أن هناك أطعمة معينة قد تساعد في استقرار وإدارة نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت".

وأضاف:"تحتوي هذه الأطعمة بشكل عام على نسبة عالية من الألياف، ولها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ويمكن أن تعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم عند دمجها في نظام غذائي متوازن"، وفق ما أوردت صحيفة"إكسبريس".تعد القرفة من العناصر الأساسية في موسم البرد، وهي تحتوي على مركبات قد تعزز حساسية الأنسولين، مما يسمح للخلايا بتناول الجلوكوز بشكل أكثر فعالية. مما يساعد في خفض مستويات السكر بالدم. headtopics.com

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