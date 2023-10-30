48 قتيلا وستة مفقودين في اعصار أوتيس في المكسيك وبطء في وصول المساعدات

مكتب تعرض لأضرار جسيمة جراء مرور الإعصار أوتيس من الفئة الخامسة في أكابولكو في المسكيك في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 43 قتيلاً ، قضى معظمهم غرقا، لكن تم الإبلاغ بعد ذلك عن مقتل خمسة آخرين في بلدة كويوكا دي بينيتيس المجاورة لأكابولكو في جنوب غرب المكسيك.

وأشار بيان للحكومة الفدرالية إلى أن عدد المفقودين بات ستة فيما كانت ولاية غيريرو، حيث تقع أكابولكو، أعلنت سابقا عن 36 مفقودا. وذكرت وسائل اعلام أن رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حلق فوق المنطقة المنكوبة الأحد وتحدث مع المسؤولين عن عمليات الإغاثة.

وضرب الإعصار الذي صنف بدرجة 5، المدينة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة في أكابولكو البالغ عدد سكانها نحو 780 ألف نسمة، والتي تعتمد بشكل أساسي على السياحة. كذلك تم نهب المتاجر بانتظار تلقي المساعدات.وأكدت حاكمة ولاية غيريرو، إيفلين سالغادو، على موقع إكس (تويتر سابقًا)"إننا نحرز تقدماً في توزيع المساعدات الإنسانية بشكل فعال". headtopics.com

ثم تراجعت قوة الاعصار مع تقدمه نحو المناطق الداخلية، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في ولايتي غيريرو وواهاكا، وهما من أفقر الولايات في البلاد.

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