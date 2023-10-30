48 قتيلاً و36 مفقوداً.. إعصار أوتيس يدمر أجمل منتجعات المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح، الأربعاء، منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلا و36 مفقودا.

وقالت إيفلين سالغادو، حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع المدينة المنكوبة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذا"تقييم أولي".وكان إحصاء الضحايا بطيئا بعد أن أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي تمت استعادتها تدريجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال الرئيس المكسيكي:"علينا بدء إعادة بناء أكابولكو في أقرب فرصة".

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