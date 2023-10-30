45 قتيل جراء حريق في منجم للفحم بكازاخستان

بلغت حصيلة قتلى عمال منجم للفحم في كازاخسان الذين لقوا حتفهم في حريق اندلع في المنجم، 45 شخصًا، بينما لا يزال البحث جاريًا عن شخص مفقود، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الكازاخية يوم الأحد، بعد الحريق المدمر في منطقة "كاراجاندا".

وتلقى نحو 20 مصابًا العلاج في المستشفى بعد وقوع الحادث، عندما وقع انفجار ناتج عن غاز الميثان في نفق المنجم يوم السبت، بينما كان هناك أكثر من 250 عاملًا تحت الأرض.حزن أهالي الضحايا من عمال عمال منجم للفحم في كازاخسان - Hindustan Times

وتوجه توكاييف، إلى موقع الحادث، الذي يُعد أعنف كارثة مناجم تشهدها البلاد منذ أعوام، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وأكد لهم تقديم مساعدات مالية. واتهت السلطات الكازاخية شركة الصلب الدولية "أرسيلورميتال" بإخفاقات خطيرة في إجراءات الآمن بعد الكارثة، وأصدر توكاييف تعليماته للحكومة بإنهاء الشراكة الاستثمارية المبرمة مع الشركة. headtopics.com

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