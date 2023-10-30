4.9 مليار ريال أرباح 'إس تي سي' في الربع الثالث.. ارتفعت 38.4 %

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث بمبلغ 1,363 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,798 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,451 مليون ريال ، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 348 مليون ريال . - ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 586 مليون ريال نتيجةً لاستمرار اس تي سي بالاستثمار في مجالات جديدة وفق استراتيجية اس تي سي المعتمدة وما يترتب على هذا التوسع من ارتفاع المصاريف التشغيلية خاصة في مرحلة التشغيل الأولي للشركات المرتبطة بهذه الاستثمارات.
- تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ 992 مليون ريال مقارنة بمبلغ (681) مليون ريال ، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:2) تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (8) مليون ريال مقارنة بمبلغ (776) مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة وذلك في الربع المماثل من العام السابق بمبلغ (722) مليون ريال . headtopics.com
3) ارتفاع صافي مكاسب أخرى بمبلغ 1,103 مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر بمبلغ 1,296 مليون ريال سعودي. 4) وذلك على الرغم من: (أ) ارتفاع تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 212 مليون ريال (ب) ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 120 مليون ريال . (ج) ارتفاع صافي مصاريف أخرى بمبلغ 81 مليون ريال .ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 21-4-1445هـ الموافق 05-11-2023م، والمقيدين في سجل مساهمي اس تي سي لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.