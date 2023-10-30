4 شهداء في اقتحام مخيم جنين.. والاحتلال يواصل حملات الاعتقال في مدن الضفة

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن حصيلة الشهداء جرَّاء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنين بلغت أربعة.
وقالت"وفا" إن"قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة". وأضافت أن"القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين".
وأشارت"وفا" إلى أن"جرافات الاحتلال بدأت تجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة".وأكد مصدر أمني أن"قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الطائرة المسيرة صاروخاً على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى إلى إصابة شابّ بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل". headtopics.com
وأفادت مصادر محلية بأن"قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شابّ على دراجة نارية عند حاجز قلنديا، ما أدى إلى إصابته بالبطن، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله"، حسب"وفا". كما اقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال رام الله، حسبما ذكرت مصادر محلية، واعتقلت المواطن محمد صالح، بعد أن داهمت منزله وفتشته.كما اقتحمت القوات حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واعتقلت الطفل فيصل الرشق، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.وفي نابلس أفادت مصادر محلية بأن"قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وفتّشتها، واعتقلت 5 مواطنين بينهم ناصر الشاعر الأستاذ في جامعة النجاح ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، والصحفي نواف العامر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت نحو 2000 فلسطيني حسب معطيات لمؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.وصف المبعوث الخاص للإدارة الأمريكية لشؤون فلسطين الاعتداءات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوّارة شمالي الضفة خلال تفقُّده لها بـ"أعمال شغب همجية".أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها بشأن استقلال القضاء بإسرائيل والخطط الرامية إلى السماح بعقوبة الإعدام ضد أسرى فلسطينيين. headtopics.com
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الضفة.. إضراب عام في جنين وطولكرم تنديدا بالحرب على غزةومسيرات مستمرة في جنين.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕