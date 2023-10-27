4 باقات للخدمات الجديدة في 'واحة' لرعاية كبار السن

كشفت مدير عام الإدارة العامة لرعاية كبار السن في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ابتسام الحميزي، عن استحداث 4 باقات خدمات في «واحة» لرعاية كبار السن.وأوضحت أن «واحة» كبار السن، هي مراكز مرخصة للقطاع الخاص وغير الربحي، تهدف إلى تقديم خدمات متنوعة لكبار السن، لمن أتموا 60 عامًا.

02- الإقامة اليومية، لقضاء الوقت بمرافق وخدمات الواحة مع توفير خدمات المساعدة الشخصية والإقامة النهارية فقط.04- الإقامة الدائمة، للراغبين في الإقامة الدائمة في السكن المرفق بالواحة، بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الواحة.أبانت الحميزي، التي كانت تتحدث أمس في جلسة حوارية: «تقديركم.. واجب»، إلى نمو القطاع غير الربحي المتخصص في كبار السن إلى 17 جمعية متخصصة منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

02- المشاركة في تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. 01- النادي الاجتماعي، لقضاء الوقت والاستجمام بمرافق وخدمات الواحة دون الرغبة في المساعدة الشخصية وخدمات الإقامة. headtopics.com

لافتة إلى تضاعف نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في المملكة إلى 3 أضعاف على مدى الـ 20 عامًا المقبلة من 3.2% في عام 2020م إلى 11.9% بحلول عام 2040م.تعزيز الاندماج01- الإسهام في رفع الوعي المجتمعي بحقوق كبير السن ورعايته.

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