4 ألعاب تختتم منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية

تختتم اليوم منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023", حيث ستقام النهائيات السافات في أوزان تحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 52 كجم القتالي للسيدات، وتحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 85 كجم للسافات القتالي للرجال، إلى جانب نهائي الفرق المختلطة للقتال بالعصا، كما تختتم منافسات التايكوندو، حيث ستقام المباريات النهائية لمنافسات البومزا الفردية للرجال والسيدات ونهائي الكيروجي للثنائي المختلط.
تختتم اليوم منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023", حيث ستقام النهائيات السافات في أوزان تحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 52 كجم القتالي للسيدات، وتحت 70 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 85 كجم للسافات القتالي للرجال، إلى جانب نهائي الفرق المختلطة للقتال بالعصا، كما تختتم منافسات التايكوندو، حيث ستقام المباريات النهائية لمنافسات البومزا الفردية للرجال والسيدات ونهائي الكيروجي للثنائي المختلط. ويشهد اليوم الختامي للدورة نهائيات منافسات الملاكمة التايلاندية، حيث ستقام المباريات النهائية لأوزان تحت 57، وتحت 63.5، وتحت 67، وتحت 71، وتحت 75، وتحت 81، وتحت 91 كجم للرجال، وتحت 45، وتحت 48، وتحت 51، وتحت 54، وتحت 57، وتحت 60، وتحت 63.5 كجم للسيدات، فيما ستختتم لعبة الكيندو غداً بعروض الكيندو كاتا، والفرق المختلطة، والكوك بوب الكورية، والكيندو أيادو جودو، والماستر للسيدات والرجال.