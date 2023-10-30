34 مئوية.. جدة وينبع تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة وينبع أعلى درجة حرارة لليوم 34 مئوية فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية..

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وينبع 34 مئوية فيما سجّلت مكة المكرّمة والأحساء والدمام 33 درجة، وكل من الصمان وشرورة والقنفذة والخرج والدهناء 32 درجة..وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها الباحة 14 درجة، وأبها 15 مئوية، وطريف 16 مئوية، وتبوك والطائف ورفحاء 17 درجة، وحائل وعرعر وسكاكا والقريات والمجمعة 18 درجة..وسجّلت تبوك والطائف وينبع والعلا والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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