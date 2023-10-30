3 مراحل تقييم الملف السعودي قبل مصادقة "كونجرس ومجلس فيفا"ينتظر أن تقوم الأمانة العامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بتقييم ملف طلب ترشح السعودية الرسمي لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 والمرسل إلى الاتحاد الدولي"فيفا" في التاسع من أكتوبر الجاري أو في حالة تقدم ملف أخر قبل رفعه إلى"كونجرس فيفا" للمصادقة عليه ومن ثم إحالة التقرير إلى"مجلس فيفا" لاتخاذ القرار النهائي.

وتنتهي اليوم مهلة الاتحاد الدولي"فيفا" لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشيح لاستضافة مونديال 2034، حيث اشترط الـ"فيفا" على الدول الراغبة في التقدم إرسال خطاب التأكيد الرسمي على التزامها بخوض عملية الترشح الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي.

وأوضح لـ"الاقتصادية" مصدر خاص أن المرحلة الثالثة في عملية تقديم العطاءات 2034 ستشهد تقييم الملف من ثلاثة مراحل: تقييم المخاطر المرتبطة بمعايير معينة، وتطبيق تصنيف المخاطر ثم تقييم بعض معايير البنية التحتية والمعايير التجارية، وتطبيق نظام التسجيل، وأخيرا الوصف ويشمل ملخص لبعض المعلومات ذات الصلة المقدمة في العطاء وتسليط الضوء على المشكلات المحتملة (بدون تقييم فني أو تقييم المخاطر). headtopics.com

وأضاف"في بعض الحالات، قد يتم تقييم جانب من جوانب العطاء وفقا لأكثر من عنصر من المكونات على سبيل المثال، قد يتم منحها تصنيفا للمخاطر ودرجة تقييم فني". وكشف المصدر"كجزء من تقييم جميع العروض، قد يطلب من الاتحادات الأعضاء المتقدمة بعروضها توضيح وتفصيل عروضها مع معلومات إضافية بناءً على طلب الأمانة العامة، كما ستقوم الأمانة العامة لـ"فيفا" أيضًا بإجراء زيارة او زيارات تفقدية وتنظيم عددا من الاجتماعات مع الاتحادات الأعضاء المتقدمة بالعطاءات، حسب الضرورة في تقييم عطاءاتها".

وزاد"في ختام مرحلة تقييم العطاءات، ستقدم الأمانة العامة إلى"مجلس فيفا" تقريرًا مكتوبا يوضح تقييمها لجميع العروض المقدمة كما سيتم نشرها لوسائل الاعلام والجماهير". وأوضح المصدر أنه في حال فشل الملف في تلبية الحد الأدنى من متطلبات استضافة كأس العالم 2034 بناءً على نتائج التقييم الفني، سيتم استبعاد العرض من عملية تقديم العطاءات ذات الصلة. headtopics.com

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