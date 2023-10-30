3 محاور على طاولة اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي

قال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض بهجت أبو النصر: إن اللجنة الفنية للتعاون الجمركي تناقش على مدار يومين المشروع المقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية حول البنود المرجعية لعمل اللجنة، ومهام نقاط اتصال اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي.

وبدأ اليوم في مقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.

ونوه أبو النصر بأن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022، ووضع آلية تنفيذية لها. headtopics.com

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