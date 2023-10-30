3 قتلى و30 جريحاً في حصيلة جديدة لانفجار استهدف تجمُّعاً مسيحياً بالهند

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وقال المدير العام للشرطة المحلية، درويش صاحب، للصحافيين، إن «التحقيق الأولي يُظهر أنه انفجار قنبلة يدوية الصنع». وأضاف: «سنعثر على من يقف وراء ذلك، وسنتخذ إجراءات مشددة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

قُتلت امرأتان، الأحد، على أثر الانفجار، ثم تُوفيت فتاة في الثانية عشرة من العمر متأثرة بحروقها، على ما أفاد مسؤول الشرطة المحلية «في.بي. بابي»، «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين. وأضاف هذا المصدر أن حالة ثلاثة من الجرحى على الأقل لا تزال تثير القلق. headtopics.com

ودعا المدير العام للشرطة في ولاية كيرالا، «الجميع إلى التزام الهدوء»، بعد انفجار، الأحد، كما طلب «عدم نشر أية رسائل استفزازية على شبكات التواصل الاجتماعي»؛ لضمان الحفاظ على «السلام» في الولاية. وأضاف شويغو أن «الدول التي تُعارض الديكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة، تتعرض لضغوط شديدة، اقتصادياً وسياسياً»، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع الروسي إن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة لإلحاق «هزيمة استراتيجية» بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات مضادة للحيلولة دون توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى الشرق بقيادة الولايات المتحدة. كما أعلن وزير الدفاع الروسي أن بلاده ما زالت مستعدّة لإجراء مناقشات بشأن سبل تسوية الأزمة الأوكرانية والتعايش مع الغرب، بعد انتهاء الحرب، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم الاثنين. headtopics.com

وتابع شويغو: «يجب تحديث هيكل الأمن الدولي ومنحه قدراً أكبر من الاستقرار لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب... ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع الدول المعنية».

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