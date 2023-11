3 حالات تستدعي الذهاب للطوارئ.. نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار

ونوّهت الصحة بضرورة حمل مرضى الربو للبخاخ الإسعافي 'موسع الشعب' دائمًا، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه الطبيب. .وقالت في إنفوجرافيك على حسابها في 'إكس': إن هناك 3 حالات تستدعي التوجه إلى أقرب مركز طوارئ خاصة عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض، وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، وحدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: 7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء ينصح خبراء السيارات باتباع بعض الإجراءات المهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء خاصة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةهطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة قال محلل الطقس عقيل العقيل: إن هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: لليوم الثاني...عسير تسجّل أعلى كميات للأمطارسجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: بعد 3 أيام من الأمطار المتواصلة.. شاهد جريان وادي الرمة جنوب غرب حائلجرى وادي الرمة، الملقب بـ'شيخ أودية السعودية'، في أفرعه العليا جنوب غرب منطقة حائل؛ وذلك نتيجة هطول الأمطار المتواصل على المنطقة.

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: لليوم الثاني على التوالي.. أبها تسجل أعلى كميات لهطول الأمطارسجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة أبها، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث سجلت الحسو...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: أمطار على 12 منطقة وأبها الأعلىشهدت أمس أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك أمطارا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕