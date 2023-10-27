3 إصابات بعد سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب

https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4631931-3-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8إسرائيليون تركوا سياراتهم واحتموا تحت طريق في تل أبيب بعد قصف صاروخي (أ.ف.ب)

وأكد الجيش الإسرائيلي بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب في وقت سابق الجمعة.حذرت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) من أن «العديد من الأشخاص سيموتون» بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع «تنهار».تصاعدت في مصر حملات داعية لمقاطعة بعض المنتجات بدعوى «دعمها لإسرائيل في حرب غزة». ونشر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي «بدائل محلية» لتلك المنتجات.

وكان قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة في «الحرس الثوري» الأميرال علي بخشايي أعلن في 21 من الشهر الجاري إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج من أجل نصرة الشعب الفلسطيني «المظلوم»، وفق وكالة الأنباء الألمانية. headtopics.com

وقال المتحدث باسم «البيت الأبيض»، جون كيربي، في إفادة صحفية: «نُقلت الرسالة مباشرة». ولم يتطرّق لتفاصيل. وقال الرئيس بايدن، أمس الأربعاء، إنه حذّر خامنئي من أن الولايات المتحدة ستردُّ إذا استمر استهداف القوات الأميركية، لكنه لم يحدد كيف أوصل الرسالة.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية، نقلاً عن مصدر مطّلع، بأن واشنطن حثّت إيران وجماعات «المقاومة» على «ضبط النفس»، مضيفاً أن إيران «قالت صراحةً إن جماعات (المقاومة) في المنطقة تعمل بشكل مستقل». في وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تعرض بايدن لضغوط متزايدة لضرب وكلاء إيران، بعد عدة هجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق. headtopics.com

تتسع المطالبات في إسرائيل باستقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقادة الجيش والمخابرات، في الوقت الذي يتم فيه تأجيل عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وسط تصريحات رسمية بأن الحرب سوف تطول شهورا، وخروج أهالي الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة يحذرون من نسيان قضيتهم.

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