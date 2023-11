22 موقعا للإرشاد

تزخر الواجهة البحرية بجدة بمختلف تجارب رفاهية السياحة الكفيلة بأنسنة المدن وجعلها صديقة للإنسان، الأمر الذي يعمل على تطوير نمط...يتوافد أهالي محافظة العلا من أصحاب مزارع النخيل ومحبي التمور لمزاد مهرجان العلا للتمور، الذي تنظمه الهيئة الملكية للعلا؛ لبيع...يمنح التنوع الجغرافي وتباين التضاريس بين الرمال والجبال الطبيعية «شلالات وغدير القلت» في وادي مرتد شرق محافظة ميسان جنوب الطائف...

ALWATANSA: 18 موقعا للأحوال المتنقلةتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 18 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية...

مصدر: AlwatanSA

RTARABIC: 'حزب الله' ينشر مشاهد من استهدافه موقعا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان (فيديو)'عرض 'حزب الله' اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من 'استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

مصدر: RTARABIC

ALYAUM: خلال 24 ساعة.. روسيا تقصف 118 موقعا أوكرانياأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو أن أوكرانيا تعرضت لأكبر قصف روسي على نطاق واسع منذ مطلع عام 2023 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مصدر: alyaum

OKAZ_ONLINE: المملكة بـ 22 قمة كبرى تفرض نفسها على خريطة السياسة العالمية كدولة وساطة وحل للقضايا الكبرىالمملكة بـ 22 قمة كبرى تفرض نفسها على خريطة السياسة العالمية كدولة وساطة وحل للقضايا الكبرى

مصدر: OKAZ_online

AAWSAT_NEWS: الجيش النيجيري: مقتل 22 إرهابياً في غارات جوية شمال شرقي البلادأعلن الجيش النيجيري مقتل 22 مسلحاً في شمال شرقي البلاد، إثر سلسلة غارات جوية نفذها على مخابئ تابعة للمسلحين. وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدروارد غابكويت في بيان، أن الغارات الجوية نفذت إثر معلومات استخباراتية عسكرية، محذرةً من وجود مجموعة من الإرهابيين المشتبه بهم بمنطقة مارتي في بورنو.

مصدر: aawsat_News

SABQORG: 'هيئة شؤون الحرمين' تتيح 22 موقعًا لخدمات الإرشاد المكاني فـي المسجد الحرامسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg