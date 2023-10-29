22 ألف عقار مستفيد من السجل العقاري حتى 29 يناير 2024

دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار في مدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في"السجل العقاري"، بدءا من أمس، كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يستمر التسجيل فيها حتى 29 يناير 2024.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقا به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوف لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك).

وبينت الهيئة أن العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد على 22 ألف عقار، وأن السجلات العقارية التي بدأت تصدر من أمس في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية. headtopics.com

وأوضحت الهيئة أن"مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول في مدينة الرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوافرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات الذي تم تخصيصه للإجابة عن أي استفسارات أو متابعة الطلبات.

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