21 نوفمبر.. عمومية 'الجوف الزراعية' تصوت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد

أخبار الشركات- محليةالاثنين 30 أكتوبر 2023حددت شركة الجوف للتنمية الزراعية يوم 21 نوفمبر موعدا لعقد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات سعودية للسهم، إلى 1 ريال للسهم.- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل :(10) ريال .- عدد الأسهم بعد التعديل: 300,000,000 سهم.

- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التجزئة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تجزئة الأسهم.

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