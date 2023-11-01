2023 جولة لإزالة التشوهات

كما قامت الأمانة بتنظيف 1608حدائق واستبدال وصيانة 5589 حاوية، وتعقيم 380908 حاويات وتنفيذ 20 حملة نظافة ضمن برنامج إماطة، وإزالة 110 ملصقات إعلانية مخالفة ومشوهة للمنظر العام على واجهات المنشآت التجارية وعدادات الكهرباء والمياه في مدينة الظهران.
من جانب آخر أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة «بيتك أجمل» والتي تهدف إلى تشجيع سكان وسط الدمام على زراعة الأشجار والعناية بها ورفع مستوى الوعي بأهميتها والمحافظة على البيئة، مؤكدة حرصها على مواصلة أعمال النظافة، ومتابعة الأعمال المتعلقة بالصحة العامة، وإزالة التشوهات البصرية.نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 903 جولات رقابية خلال شهر أكتوبر 2023 على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء...لليوم الثاني على التوالي..
سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة...طرحت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 38 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 11 جهة حكومية؛ لتمكين...تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه - حفظه الله -، أعلن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن...
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