200 ألف قاصر في إسبانيا تعرّضوا لاعتداءات جنسية في الكنيسة الكاثوليكية

ولا يقدّم التقرير أرقامًا دقيقة، لكنه يحتوي على استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة بين أكثر من ثمانية ألف شخص وأفاد بأن 0,6% من البالغين في إسبانيا الذين يُقدّر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكّدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين من قبل رجال دين مسيحيين.

وهي فترة تسبق بكثير فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية، التي اندلعت في منتصف الثمانينيات، بعد تحقيقات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

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