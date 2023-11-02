2.398 تريليون ريال.. الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية سبتمبر

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في سبتمبر 2023، على أساس سنوي بنسبة 8.5%، مقارنة بـ 2.210 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.بلغت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في شهر سبتمبر الماضي نحو 2.381 تريليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 9.2%، مقارنة بـ 2.180 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.8%، مقارنة بـ 2.363 تريليون ريال في شهر أغسطس الماضي.
وبلغت قيمة الكمبيالات المخصومة في شهر سبتمبر الماضي، نحو 17.074 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 14.3%، مقارنة بـ 14.942 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022، بينما ارتفعت بنسبة 2.3%، على أساس شهري. وبحسب النشرة بلغت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة نحو 76.997 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، مرتفعة بنسبة 11.4% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 3.1%، على أساس شهري، مقارنة بـ 76.997 مليار ريال في شهر أغسطس الماضي.وأشارت النشرة إلى أن إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بلغ في شهر سبتمبر الماضي نحو 2.475 تريليون ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 9.3%، مقارنة بـ 2.264 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر سبتمبر على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 2.379 تريليون ريال في شهر أغسطس من العام الحالي.
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