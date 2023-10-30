18 صفقة خاصة في 'تاسي' على 'التعاونية' بقيمة 321 مليون ريال

18 صفقة خاصة في "تاسي" على "التعاونية" بقيمة 321 مليون ريالشهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة"تاسي" في تعاملات اليوم، إجراء 18 صفقة خاصة بقيمة 321.2 مليون ريال على 2.8 مليون سهم، تمت على أسهم شركة"التعاونية" على النحو التالي

18 صفقة خاصة في "تاسي" على "التعاونية" بقيمة 321 مليون ريالشهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسة"تاسي" في تعاملات اليوم، إجراء 18 صفقة خاصة بقيمة 321.2 مليون ريال على 2.8 مليون سهم، تمت على أسهم شركة"التعاونية" على النحو التالي

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انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 5.5 مليون ريال في الربع الثالث من 2023 اقرأ أكثر ⮕

«اللجين» توقع اتفاقية شراء حصة في «ناتبت» بـ90.3 مليون ريال«اللجين» توقع اتفاقية شراء حصة في «ناتبت» بـ90.3 مليون ريال اقرأ أكثر ⮕