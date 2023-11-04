150 قتيلاً وجريحاً بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة

فلسطينيون بعد القصف الإسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا في غزة (رويترز) وأشارت (وكالة أنباء العالم العربي) نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية إلى أن مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تعرضت للقصف هي «أكبر مراكز الإيواء في القطاع».قتل 39 فرنسيا في إسرائيل وفقد 9 آخرون خلال هجوم «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية على ما أظهرت حصيلة جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»«تخيلات» الذكاء الاصطناعي في «واتساب»...

«صبي فلسطيني» يحمل سلاحاً و«جندي إسرائيلي» أعزل ويبتسم تعرض ميزة تطبيق «واتساب» التي تولّد صوراً استجابةً لعمليات بحث المستخدمين صورة مسدس أو صبي يحمل مسدساً عندما يُبحث عن مصطلحات مثل «فلسطيني».قال تلفزيون فلسطين اليوم (السبت) إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون جراء استهداف القوات الإسرائيلية منزلا في خان يونس.ساد الهدوء الحذر ليل الجمعة - السبت قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان تخلله إطلاق مستمر للقنابل المضيئة من جانب القوات الإسرائيلي

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AAWSAT_NEWS: 60 قتيلاً وجريحاً بقصف إسرائيلي لسيارات إسعاف أمام مستشفى «الشفاء» في غزةنقلت وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة قوله اليوم الجمعة إن 60 فلسطينياً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي.

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RTARABIC: مراسل RT: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة (فيديو)قال مراسل RT في غزة إن مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمالي القطاع تعرضت لقصف إسرائيلي الجمعة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

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SKYNEWSARABİA: تضرر مدارس للأونروا تؤوي نازحين بقصف إسرائيل لقطاع غزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.

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AAWSAT_NEWS: 13 قتيلاً و26 جريحاً بقصف إسرائيلي لسيارات إسعاف أمام مستشفى «الشفاء» في غزةأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أن ضربة إسرائيلية استهدفت، الجمعة، سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى في مدينة غزة أوقعت 13 قتيلاً.

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AAWSAT_NEWS: عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي لسيارة إسعاف أمام مستشفى «الشفاء» في غزةأعلن «الهلال الأحمر الفلسطيني»، اليوم الجمعة، استهداف سيارة إسعاف، تابعة له، أثناء وجودها أمام مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

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RTARABIC: فيديو مروع من غزة.. عشرات الجثث على جانبي طريق الرشيد الساحلينشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو مروعا اليوم الجمعة، يظهر جثامين عشرات الضحايا من النساء والأطفال سقطوا بقصف إسرائيلي للنازحين على طريق الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة.

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