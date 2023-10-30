15 شركة محاماة أجنبية تحصل على الترخيص في السعودية

أعلنت وزارة العدل، عن الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلبا آخر لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية.

وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، يأتي ذلك بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في السعودية.

كان الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، قد سلما أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها لمزاولة المهنة في السعودية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المقام بالرياض في مارس الماضي. headtopics.com

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