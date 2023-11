15 سنة سجنًا ومصادرة.. 'الجوازات': 4 عقوبات للمتسترين ومسهلي دخول المخالفين

وأوضحت أنه يعاقَب كل من يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 'السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال مصادرة وسيلة النقل'. .وأضافت: كما تشمل العقوبات 'مصادرة السكن الذي أعدّ بشكل خاص لإيواء مخالف أمن الحدود أو استخدم لهذا العرض فقط، وفي حال كان المسكن محل المصادرة يتعلق به ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال'. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: مدير الجوازات يشهد حفل تخريج 420 فردًا من دورتي الفرد الأساسيشهد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم بمعهد الجوازات حفل تخريج 391 فردًا من دورة الفرد الأساسي 46، و29 فردًا من دورة الفرد الأساسي فني موسيقى رقم (2).

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: تركيا تعلن تطبيق دخول مأجور للأجانب إلى مسجد آيا صوفيا وتحدد التاريخأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي، أن دخول السياح الأجانب إلى مسجد آيا صوفيا في إسطنبول سيكون مأجورا اعتبارا من 15 يناير المقبل.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأمن البيئي' تضبط عددًا من ملوثي البيئة بحرق المخلفات في مكةتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: المصارعة النسائية تنطلق في الجوفتنطلق غدًا الخميس بطولة المملكة للمصارعة النسائية للبراعم (ب) تحت 12 سنة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'كتائب القسام' تعلن مقتل 7 محتجزين مدنيين خلال القصف الإسرائيلي على جبالياأعلنت 'كتائب القسام' عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين، خلال القصف الإسرائيلي على جباليا أمس الثلاثاء، من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج 420 فرداً من دورتَي «الفرد الأساسي 46» و«فني موسيقى 2»مدير عام الجوازات يشهد حفل تخريج 420 فرداً من دورتَي «الفرد الأساسي 46» و«فني موسيقى 2»

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕