14 ملعبا موندياليا في السعودية .. الأسقف مغطاة وقابلة للطي

وأضاف"يجب أن تتسع مدرجات الملاعب التي ستستضيف مباريات دور المجموعات باستثناء المباراة الافتتاحية، ومباريات دور الـ32، ومباريات دور الـ16، ومباريات ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث لـ40 ألف متفرج، فيما تتسع مدرجات مباريات نصف النهائي لـ60 ألفا، والمباراة الافتتاحية والنهائية لـ80 ألف متفرج".

وتقدمت السعودية وحيدة لاستضافة مونديال 2034، حيث تضمنت المتطلبات أن يتوافق ميدان اللعب مع الأبعاد التالية، الطول، 105 أمتار، والعرض، 68 مترا، موضحة"يجب توفير مساحة إجمالية للملعب لا تقل عن 125 مترا (خط التماس) × 85 مترا (خط المرمى)، التي تتضمن ميدان اللعب، ومساحة عشبية إضافية تبلغ خمس أمتار حول ميدان اللعب للسماح بالجري الآمن، وملعبي منطقة مساعدة خارج المنطقة العشبية لاستيعاب الحركة للأغراض التشغيلية".

وأضاف"يجب أن يوفر كل مقاعد الضيافة، 8 في المائة من إجمالي عدد مقاعد الملعب (السعة الإجمالية) أو 4000 مقعد (أيهما أعلى) لأي مباراة جماعية تشمل الفريق المضيف ومباراة الدور ربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، و8 في المائة من إجمالي عدد مقاعد الملعب (السعة الإجمالية) أو 5400 مقعد (أيهما أعلى) لمباريات نصف النهائي، 8 في المائة من إجمالي عدد مقاعد الاستاد (السعة الإجمالية) أو 7000 مقعد (أيهما أعلى) للمباريات الافتتاحية والنهائية، و5 في المائة من إجمالي عدد مقاعد الملعب (السعة الإجمالية) أو...

وتابع"مواقع مناسبة في الملعب أو بالقرب منه يمكن استخدامها كمواقع للضيافة، بما في ذلك صناديق الضيافة (30 في المائة على الأقل) من مقاعد الضيافة داخل الملعب يجب تخصيصها لصناديق الضيافة)، وقرية الضيافة الخارجية (قرى الضيافة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم وقرى الضيافة التجارية) كمنطقة حصرية داخل المحيط الخارجي للملعب، ولا تبعد أكثر من 300 متر عن وسط الملعب".

