14 شركة سعودية مدرجة بقيمة دفترية أعلى من 30 ريالا للسهم .. و8 أقل من ريال

تجاوزت القيمة الدفترية لـ14 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية 30 ريالا للسهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينها أربع شركات بأكثر من 50 ريالا للسهم.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، تقل القيمة الفترية لثماني شركات عن ريال للسهم، أقلها شركة قيمتها الدفترية سبع هللات وأخرى 14 هللة. والقيمة الدفترية هي حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة، وتبرز أهميتها في كونها هي نصيب السهم الذي سيحصل عليه المساهم في حال تمت تصفية الشركة. وعليه كلما زادت القيمة الدفترية كان مؤشرا إيجابيا للشركات، والعكس.الشركات الأعلى في القيمة الدفترية، تتصدرها الحفر العربية 66 ريالا للسهم، ثم كهرباء السعودية 61.2 ريال، وسابك 58.9 ريال، وسدافكو 54.2 ريال.وفي الترتيب علم 44 ريالا للسهم، وتكافل الراجحي 38.7 ريال، واللجين 38.3 ريال، والأبحاث والإعلام 36.6 ريال.

خلفها سابك للمغذيات الزراعية 34.5 ريال، وأميانتيت 33.7 ريال، ومرافق 33 ريالا، والمصافي 32.7 ريال، ودله الصحية 32.1 ريال، ولوبريف 30.5 ريال.في المقابل، جاءت ثماني شركات بقيمة دفترية أقل من ريال للسهم، أقلها الباحة سبع هللات، ثم أمريكانا 14 هللة، وأنعام 45 هللة، وشمس 47 هللة، والكثيري 60 هللة، والصناعات الكهربائية 63 هللة، وباتك 77 هللة، وأخيرا مجموعة الحكير 83 هللة. headtopics.com

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