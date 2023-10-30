13 قتيلاً في حادث اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب خمسون آخرون بجروح، مساء الأحد، في حادث اصطدام بين قطارين في جنوب شرق الهند، وفقا لحصيلة أصدرتها السلطات المحلية.وقال المسؤول المحلي ناغالاكشمي إس، للصحافيين إن"13 راكبا لقوا حتفهم وأصيب 50 آخرون. وعمليات الإنقاذ جارية".وأشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من جانبه، على موقع"إكس" (تويتر سابقاً) إلى أنه تواصل مع وزير السكك الحديد وقدم"تعازيه لعائلات الضحايا آملا بشفاء عاجل للمصابين".

وفي يونيو، أدى حادث اصطدام بين ثلاثة قطارات قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا في شرق الهند، إلى مقتل نحو 300 شخص وإصابة أكثر من ألف، بسبب عطل في نظام التبديل. وفي أغسطس، قضى تسعة أشخاص على الأقل في جنوب الهند عندما اندلع حريق في عربة قطار، بسبب مسافر كان يسخن الماء لإعداد الشاي.صفارات الإنذار تدوي في سديروت وحيفا.. غارة إسرائيلية قرب مقر لوكالة الأونروا في مدينة غزة وقصف مدفعي تجاه مخيم النصيرات وسط القطاع48 قتيلاً و36 مفقوداً.. إعصار أوتيس يدمر أجمل منتجعات المكسيك

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