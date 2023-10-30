118.2 مليون ريال.. أرباح «إكسترا» في الربع الثالث من العام الحالي

كشفت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عن تحقيق أرباح تقدر بنحو 118.27 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 94.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بزيادة قدرها 25.6%.

وقالت الشركة في بيان على تداول إن إيرادات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 5.8% مقابل نفس الربع من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة وخدمات إكسترا بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية.فوز تحالف «أكوا باور» و«السعودية للكهرباء» بتطوير مشروعين بـ 14.6 مليار ريال

وأضافت أن ذلك كان هل الأثر في زيادة إجمالي الربح للربع الثالث مقابل نفس الربع من العام السابق بنسبة 11.3%، ليسجل إجمالي الربح 334.2 مليون ريال في مقابل 300.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق، مما أدى إلى نمو صافي ربح الشركة بنسبة 25.6% مقابل نفس الربع من العام السابق، بالرغم من تأثر الشركة سلباً بالزيادة في أسعار الإقراض مقابل نفس الربع من العام الماضي بما يقدر بـ 11.3 مليون ريال. headtopics.com

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 53.4 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل 45.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 18.2%.

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