10 شاحنات محملة بالمساعدات والأدوية تدخل غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إن طواقمها تسلمت اليوم 10 شاحنات محملة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي.

وأشارت في بيان وصل الأناضول،"تسلمنا اليوم 10 شاحنات محملة بالمساعدات عبر معبر رفح، وتم تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ست شاحنات مرسلة لها". وأوضحت أن 4 شاحنات من الهلال الأحمر المصري وصلت إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، تحتوي غذاء وأدوية ومستلزمات طبية.

وأشارت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغ 84 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.. ولليوم الـ21 على التوالي، يتعرض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. headtopics.com

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​​​​​​​​

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