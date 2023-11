1.8 مليون شهادة عمل حر وبرامج وخدمات.. آفاق ريادة الأعمال بالمملكة يبرزها 'متمم'

من جانبه، أوضح 'العريني' أن الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية عملت على إيجاد التشريعات المناسبة لرواد الأعمال، مما جعل بنك التنمية الاجتماعية يُقدِم على إصدار البرامج التمويلية لأصحاب العمل الحر ورواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. .وأضاف أن بنك التنمية يقوم بصورة دورية بعمل الدراسات اللازمة لفهم التغيرات التي تطرأ على الأسواق لتوجيه التمويل في القطاعات الجديدة سواء من الخدمات المالية أو غير المالية مثل الورش التدريبية والاستشارات المختصة عن طريق مركز 'دلني'. .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TWASULNEWS: الموارد البشرية: تدريب مليون مواطن من الباحثين عن عملصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: أمير الرياض يكرّم صحيفة «سبق» لرعايتها حفل وبرامج جمعية إنسانسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات الدفاعيةناقش مجلس الأمناء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أرباح 'المجموعة السعودية' الفصلية تقفز 303.6% إلى 222 مليون ريالارتفع صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 303.6% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 222 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 55 مليون

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: باستثمارات تصل إلى 145 مليار ريال.. القطاع الخاص يدعم تطوير الصحة بالمملكةحمل ملتقى الصحة العالمي في نسخته السادسة الحالية 2023 شعار 'استثمر في الصحة' حيث يعد مناخًا لاكتشاف آفاق جديدة ومستقبلية لأحدث التجارب.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕