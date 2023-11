'يرقى لجرائم حرب'.. تنديدات أممية واسعة عقب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

استهدف قصف إسرائيلي مخيم جباليا مرتين خلال اليومين الأخيرين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وجاء في منشور للمفوضية على منصة إكس أنه"نظراً إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".

وأشار المسؤول الأممي، في بيان صادر عن غريفيث وهو منسق الإغاثة بحالات الطوارئ، عقب زيارته التي امتدت ليومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مقتل"العديد من المدنيين" جراء هجمات إسرائيل على مخيم جباليا، مشيراً إلى أن"هذه الحرب باتت في مرحلة مروعة أكثر".

ولفت إلى وجود"حالة إنسانية طارئة" في المنطقة، مبيناً أن الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا"تُعد آخر وحشية يتعرض لها سكان غزة".بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره"بالصدمة" من الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، وأدان قتل"جميع المدنيين".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء. وأضاف دوجاريك، أن"غوتيريش، جدد دعوته الأطراف إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وينبغي احترام مبادئ التكافؤ واتخاذ الاحتياطات".وتابع:"الأمين العام مصدوم حيال الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان، والذي أدى إلى مقتل فلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن قصفاً إسرائيلياً أوقع"400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TRTARABI »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: الأمم المتحدة: قصف مخيم جباليا قد يرقى إلى جرائم حرباعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 'قد يرقى إلى جرائم حرب'.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'التعاون الخليجي' يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزةمجلس التعاون يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: المملكة تُدين الاستهداف اللا إنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزةالمملكة تُدين الاستهداف اللا إنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: السعودية تدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جبالياأدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: المملكة تدين بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا /عاجلالمملكة تدين بأشد العبارات الاستهداف اللا إنساني من الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا /عاجل

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الخارجية القطرية: توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيدأدانت دولة قطر بشدة القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة، وما نتج عنه من قتل للأبرياء، محذرة من التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕