'يديعوت أحرونوت': قصف إسرائيلي لـ'أهداف عسكرية' جنوب سوريا

وحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها صحيفة"يديعوت أحرونوت" فإن"سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق الأحد".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن"طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت منصات الإطلاق التي تم منها إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية"، وفق الصحيفة العبرية.وأفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري بأن إسرائيل شنت فجر اليوم الاثنين ضربات جوية استهدفت موقعين عسكريين في محافظة درعا جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة"سانا" الرسمية عن مصدر عسكري -لم تسمه- قوله"العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي."صحة غزة" تحذر من "نوايا مبيتة" لإسرائيل تجاه مستشفى القدس headtopics.com

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