'يخفي شيئا ما'.. وزير داخلية فرنسا يواصل هجومه على بنزيما بسبب فلسطين

وكان دارمانان قد اتهم الأسبوع الماضي نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أعلن بنزيما دعمه لسكان غزة أثناء القصف الإسرائيلي لها.

وفي تصريح جديد، دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن رأيه بأن كريم بنزيما له صلات بجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، وأصر على أن منشورات نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي"الانتقائية" على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أنه يخفي شيئًا ما.

وقال دارمانان إن نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي، لديه"مسؤولية مجتمعية غير عادية"، في إشارة إلى شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف دارمانان أمام جمهور من قادة الجالية الفرنسية خلال زيارة إلى أبوظبي:"قد تتساءل عن سبب رد فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمس 20 مليون شخص، أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك". headtopics.com

وتابع الوزير :"لأنه يمكنك أن تسأل ماذا يفعل لاعب كرة قدم عندما يغرد عن رأي سياسي، وعندما يفعل ذلك فإنه يفعل ذلك بطريقة انتقائية. أعتقد شخصياً أن ذلك يخفي شيئاً ما، وعدم رؤيته هو أمر ساذج". وبعد أن نشر بنزيما على موقع إكس عن صلواته من أجل"ضحايا هذه التفجيرات الظالمة"، زعم دارمانان الأسبوع الماضي أن بنزيمة"له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين"، فيما أصر محامي بنزيما على أن هذا الادعاء"كاذب".رئيس الوزراء الاسكتلندي: كم طفل ينبغي أن يموت في غزة حتى يقول العالم كفى

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