'وقاء' يناقش الخطة الانتقالية لمكافحة الجراد الصحراوي حتى 2025م

أكد رئيس قطاع الصحة النباتية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها 'وقاء' الدكتور محمد الخريجي؛ أهمية عقد ورشة العمل الخاصة بمناقشة الخطة الانتقالية لأعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي بجميع مناطق المملكة للأعوام 2023 – 2024 – 2025..جاء ذلك في ورشة العمل التي أقامها مركز 'وقاء' اليوم بمدينة جدة، بحضور الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي، التي تضم في عضويتها 14 دولة عربية إلى جانب المملكة..

من جهته؛ بين مدير عام الإدارة العامة لعمليات الوقاية والمكافحة من الآفات المهندس مريع آل ناصر, أن الخطة ستضمن سير العمل بالشكل الصحيح الاستباقي لتجنب الأثر الاقتصادي عبر السيطرة المبكرة ومنع التفشّيات، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى حصر وتحديد المهام وتنسيق أدوار الجهات كافة، وذلك سعيًا نحو المحافظة على مستوى السيطرة المتحقق في السنوات الخمس الماضية، والارتقاء به إلى مستويات أعلى..

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