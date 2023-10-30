'وقاء': خلو المملكة من مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة 'HPAI'

عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها 'وقاء'، اجتماعه الثاني المشترك مع المجلس البيطري للدواجن، برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن المهندس عبدالعزيز الضراب، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن، وذلك بمقر المركز في الرياض..

وأكّد أن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع الأول لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواجن من منظور القطاع الخاص وسُبل حلها، وأهمية الدور الذي يقوم به المركز في الحماية والوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها ونواقلها التي تسهم بدورها في تعزيز الناتج المحلي من الدواجن، وتطوير صناعة الدواجن في المملكة..

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