'هيئة الطرق' توصي بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، منها تجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار، منها تجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، بالإضافة إلى أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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تنبيه عاجل لـ 'هيئة الطرق' بشأن القيادة أثناء هطول الأمطارصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

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