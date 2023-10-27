'هيئة التخصصات الصحية' تشارك في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 46 بالبرتغال

شاركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من 25 وحتى 27 من أكتوبر الجاري، في مؤتمر المستشفيات العالمي الـ 46، التابع للاتحاد العالمي للمستشفيات (IHF)، المقام بمدينة لشبونة في البرتغال؛ بهدف إبراز جهودها في تحسين الرعاية الصحية ضمن نطاق عملها، بحضور مختصين وقياديين من مختلف قطاعات الرعاية الصحية على المستوى الدولي..

واستعرض الأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان خلال مشاركته متحدثًا في المؤتمر، جهود الهيئة في دعم تنمية القطاع الصحي، وإبراز أهم المنجزات التي ساهمت في تطوير الأداء المهني الصحي بالمملكة، الذي انعكس إيجابًا على جودة الممارسة المهنية الآمنة، وواكب المستهدفات الوطنية لبرنامج التحول في القطاع الصحي..

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