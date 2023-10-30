'هيئة الطرق' تنجز 97% من مشروع ربط منطقتي مكة المكرمة وعسير

وتم الانتهاء من 6 مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة والتي يبلغ طولها 28كم 92%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 70% وذلك بطول 18كم، وفي المرحلة الثامنة بلغت نسبة الإنجاز إلى 100 % بطول 37كم، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 93% وذلك بطول 40كم.

الجدير بالذكر أن وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية والكثافة المرورية".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

هيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق 'الخرمة - رنية - بيشة' بلغت 97% | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارهيئة الطرق: نسبة إنجاز طريق 'الخرمة - رنية - بيشة' بلغت 97% ويربط الطريق منطقة مكة المكرمة بمنطقة عسير بطريق مزدوج، ويستهدف الإسهام في تحقيق مستهدفات اقرأ أكثر ⮕

'هيئة الطرق': إنجاز 97% من مشروع ازدواج طريق الخرمة - رنيةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة اقرأ أكثر ⮕

خريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةخريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا قررت العديد من الجامعات والإدارات التعليمية في منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بسبب حالة اقرأ أكثر ⮕

الفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في المسجد الحرام | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في المسجد الحرام نجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إجراء عملية ولادة اقرأ أكثر ⮕

الفرق الإسعافية تباشر حالة ولادة ناجحة في الحرم المكي الشريفنجحت الفرق الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إجراء عملية ولادة ناجحة لمعتمرة سودانية في المسجد الحرام. اقرأ أكثر ⮕