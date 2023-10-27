'هيئة العلا' تعلن تصاميم توسعة مطار المحافظة الدولي

"هيئة العلا" تعلن تصاميم توسعة مطار المحافظة الدوليأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تصاميم الصالة الثانية في مطار العلا الدولي، إذ تشكل التصاميم التي تم الإعلان عنها بعد مسابقة عالمية جمعت كبرى دور التصميم إضافة نوعية ضمن نطاق مشروع المطار، وتعكس توسعة المطار وفق تصاميمها الإرث العمراني العريق للعلا، وكذلك التناغم مع البيئة الطبيعية الثقافية

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة، حيث ستمكن التوسعة الجديدة من رفع الطاقة الاستيعابية لمطار العلا الدولي من 400 ألف مسافر إلى ستة ملايين مسافر سنويا.

وتتضمن عناصر التوسعة المطورة وفق تصميمها الجديد فندقا ومنتجعا صحيا وعديدا من الخدمات والمرافق التي ستعزز تجربة الزيارة إلى العلا التي تبدأ من المطار بتكامل لأكبر متحف مفتوح في العالم، إضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية. headtopics.com

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على مواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في العلا، بوصفها وجهة عالمية، وبما يحقق رؤية العلا المتماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وخلال الأعوام الماضية شهد مطار العلا الدولي، عديدا من المشاريع التي تسهم في زيادة الفاعلية لاستقبال المسافرين وكذلك تقديم الخدمات لأهالي العلا وزوارها. وانضم إلى قائمة المطارات الدولية في شهر مارس من عام 2021، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار إلى 15 طائرة في الوقت ذاته. headtopics.com

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