'هيئة الطرق': إنجاز 97% من مشروع ازدواج طريق الخرمة - رنية

كشفت الهيئة العامة للطرق عن أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق الخرمة - رنية - بيشة بلغت 97%..وأكّدت الهيئة استمرار العمل على مشروع ازدواج طريق الخرمة - رنية - بيشة بطول 360 كم؛ إسهاماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية..

وبحسب فيديو على حساب الهيئة على 'إكس'، فإن أبرز أهداف الطريق يتمثل في الربط بين منطقتَي مكة المكرّمة وعسير بطريق مزدوج، وتحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطريق..وأوضحت أنه تمّ إنجاز أكثر من 97% من إجمالي مراحل المشروع الذي يبلغ إجمالي طوله 360 كم، بمسارَيْن في كل اتجاه..

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