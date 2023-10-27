'هلال مكة' يرفع مستوى التأهب والجاهزية تزامناً مع الحالة المطرية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ تزامناً مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، التي من المتوقع أن تشهد تزايد هطول أمطار غزيرة عليها، حيث رفع درجة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة ما بين بشرية وآليات..

و4 عربات كوارث (الشوافات - سند - هداج - باص طويق) مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث..وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، على الجاهزية التامة لمركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية..

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مكة المكرمة.. الهلال الأحمر يرفع الجاهزية تزامناً مع الأمطاررفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، التي من المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها. اقرأ أكثر ⮕

بأكثر من ألف معدة وآلية.. رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأمطار بجدةرفعت أمانة محافظة جدة مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. اقرأ أكثر ⮕

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تركيا توقع مذكرة تفاهم للتعاون المالي مع السعودية«المركزي» يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة إلى 35 % اقرأ أكثر ⮕

تركيا وتركمانستان تؤكدان العزم على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجاريةدعت أنقرة، المستثمرين في تركمانستان إلى الاستفادة من الفرص التي تقدمها تركيا، فيما قالت تركمانستان إنها تستهدف رفع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى مستوى نوعي جديد. اقرأ أكثر ⮕