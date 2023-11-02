"هرفي" تربح 11 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 44 %أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-9-2023 ( تسعة أشهر)

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