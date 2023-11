'هآرتس': اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لإضعاف خطة واشنطن حول مستقبل غزة

ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في غزة إلى 16جنديا، خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء المواجهات المباشرة مع مقاتلي"القسام".هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.

تحركت دول أمريكا اللاتينية في وجه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 8 آلاف قتيل معظمهم أطفال بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء أن اسم"إسرائيل" اختفى من خريطة العالم على مواقع"علي إكسبرس" و"بايدو" وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.نيبينزيا يوضح الفرق بين الضربات الروسية في أوكرانيا والإسرائيلية في قطاع غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية"حماس"، تقديرها لموقف مجلس الأمة الكويتي بتبني مطلب ملاحقة قادة"الكيان الصهيوني الفاشي" في المحافل الدولية.أعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.انعكست الحرب الدائرة في غزة في الولايات المتحدة في شكل رصد وملاحقة لأصحاب المواقف المنتقدة لإسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقد العديد وظائفهم، كما أجبر البعض على التراجع.

AAWSAT_NEWS: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 2 من «جنود النخبة» في غزةنقلت صحيفة «هآرتس» عن الجيش الإسرائيلي قوله، الثلاثاء، إن 2 من جنوده قُتلا خلال العملية البرية في قطاع غزة.

ALARABIYA: بلينكن: لن ندعم نية إسرائيل لإدارة غزة.. وهناك خطط بديلةفيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على قطاع غزة، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن لن تدعم أي نية إسرائيلية لإدارة قطاع غزة.كما قال خلا

RTARABIC: 'فاينانشال تايمز': نتنياهو يسعى لإقناع أوروبا بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزةنقلت صحيفة 'فاينانشال تايمز' عن مصادرها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 'يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من قطاع غزة'.

SKYNEWSARABIA: حماس: إسرائيل تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبهأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، أنها استهدفت آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محوري شمالي غرب وجنوبي غزة بعشرات قذائف الهاون، مؤكدة أن قوات الجيش الإسرائيلي تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

RTARABIC: مجلس الشيوخ يطلب من بايدن توضيح العواقب الطويلة المدى للحرب في غزةوجه عدة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها معلومات حول تقييم واشنطن لخطط إسرائيل الطويلة المدى بشأن قطاع غزة و'النتيجة النهائية المرجوة' في القطاع.

AAWSAT_NEWS: واشنطن تدرس «بدائل محتملة» لمستقبل غزة بعد عزل «حماس»تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

