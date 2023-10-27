'نيويورك تايمز': السعودية حذرت واشنطن من عواقب عملية برية إسرائيلية في غزة

أفادت صحيفة"نيويورك تايمز" بأن المسؤولين السعوديين حذروا الولايات المتحدة من أن عملية برية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستؤدي إلى"عواقب كارثية" بالنسبة للشرق الأوسط.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل جراء هجوم"حماس"، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية"السيوف الحديدية" ضد"حماس" و"الجهاد الإسلامي" وغيرهما، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وإصابة أكثر من 18 ألفا من الآخرين، حسب وزارة الصحة في غزة.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطاباأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/ headtopics.com

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الأقل.مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو) أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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'نيويورك تايمز': إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنفذ عملية برية في غزةذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' نقلا عن سبعة ضباط كبار وثلاثة مسؤولين، أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لم يقرروا بعد كيف ومتى أو ما إذا كانوا سينفذون عملية برية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'نيويورك تايمز': إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنفذ عملية برية في غزةذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' نقلا عن سبعة ضباط كبار وثلاثة مسؤولين، أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لم يقرروا بعد كيف ومتى أو ما إذا كانوا سينفذون عملية برية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير: الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع إسرائيل بالعدول عن العملية البرية في غزةكشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تحاول إقناع إسرائيل بالتخلي عن عملية برية واسعة النطاق في غزة لصالح المزيد من الضربات الجوية وغارات القوات الخاصة. اقرأ أكثر ⮕

إيران تؤكد جاهزية «الموالين» تحسباً لهجوم إسرائيلي بري على غزةحذّر وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون «أصابعهم على الزناد» تحسباً لعملية برية إسرائيلية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

بيسكوف يحذر من تفاقم أكثر للوضع الإنساني في غزة إن تم اجتياحهحذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من ترد أكبر للوضع الإنساني في قطاع غزة، إن أقدم الجيش الإسرائيلي على اجتياحه في عملية برية تتحدث عنها تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال مسيّرات وذخائر لإسرائيل دعما لعمليتها البرية في غزةكشف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن ترتيبات لإرسال مسيرات وأسلحة إلى إسرائيل، مع استعداد تل أبيب لشن عملية برية في غزة، في أحدث تصريحات له على دعمه إسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية. اقرأ أكثر ⮕