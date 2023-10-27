'نيويورك تايمز': نتنياهو رفض التوقيع على خطة اجتياح غزة

كشفت مصادر لصحيفة"نيويورك تايمز" أن القيادة العسكرية الإسرائيلية وضعت اللمسات الأخيرة على خطة اجتياح غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض التوقيع عليها.قال ضباط عسكريين ومسؤولين إسرائيليين، إن القوات الإسرائيلية محتشدة على حدود قطاع غزة وجاهزة للتحرك، لكن القادة السياسيين والعسكريين منقسمون حول

وكشف مسؤولان حضرا اجتماع الحكومة الإسرائيلية أن القيادة العسكرية وضعت بالفعل اللمسات الأخيرة على خطة الغزو، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثار غضب كبار الضباط برفضه التوقيع عليها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه يريد موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الوزراء الحربي الذي شكله بعد هجوم 7 أكتوبر.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها. headtopics.com

اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.أفاد مراسل RT في القاهرة، نقلا عن مصادر رسمية مصرية، أن الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، عارية عن الصحة وكذب.أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ هجوما جويا ضخما وعنيفا على عدة مناطق في القطاع، والقصف المدفعي لا يزال مستمرا منذ ساعات على المناطق الشرقية.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بتوغل قوات من الجيش إلى قطاع غزة ليلة الخميس، لشنّ سلسلة هجمات على أهداف لحركة"حماس".أعلنت كتائب"القسام" اليوم الخميس أنها تقدر بأن عدد الأسرى الإسرائيليين"الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية بلغ ما يقرب من 50 قتيلا".اخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب"القسام". headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

انقسام إسرائيلي بشأن اجتياح غزة.. ونتنياهو 'رفض التوقيع'كشف تقرير صحفي أميركي عن انقسامات على المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل، بشأن الغزو البري الشامل المرتقب لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الاجتياح البري المرتقب لغزة.. هل يتحول لحرب شاملة بين فلسطين وإسرائيل؟حالة من القلق تسيطر على دول الإقليم بل والعالم، بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن جيشه يستعد لعملية اجتياح بري لقطاع غزة، لتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي. اقرأ أكثر ⮕

إجماع إسرائيلي حول العملية البرية وخلاف حول ثمنهاعلى الرغم من الإجماع الإسرائيلي على «ضرورة تنفيذ عملية اجتياح بري لقطاع غزة»، أكان ذلك في القيادة السياسية أم العسكرية أم حتى على المستوى الشعبي، فإن هناك خلافا اقرأ أكثر ⮕

ماكرون يحذّر من خطورة اجتياح إسرائيل قطاع غزة برياًماكرون يحذّر من خطورة اجتياح إسرائيل قطاع غزة برياً اقرأ أكثر ⮕

اجتياح غزة.. قتال شوارع ومستقبل غامضاجتياح غزة.. قتال شوارع ومستقبل غامض اقرأ أكثر ⮕

نيويورك تايمز تدحض 'الدليل الأبرز' في قصف مستشفى المعمدانيتباينت الخلاصة التي توصلت إليها صحيفة 'نيويورك تايمز' مع الرواية الأميركية والإسرائيلية بشأن القصف الذي استهدف قبل أيام مستشفى المعمداني في غزة، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى. اقرأ أكثر ⮕