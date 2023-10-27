'نيوكاسل يونايتد' يستهدف ضمّ 'روبن نيفيز' لاعب الهلال

كشفت صحيفة 'The Sun' عن أن مسؤولي 'نيوكاسل يونايتد' الإنجليزي يستهدفون التعاقدَ مع البرتغالي 'روبن نيفيز' لاعب الهلال؛ ليكون بديلًا لـ'ساندرو تونالي' لاعب الفريق، الذي تم إيقافه 10 أشهر من ممارسة كرة القدم..وكان الاتحادُ الإيطالي لكرة القدم قد قرّر إيقافَ الدولي 'ساندرو تونالي'، لاعب نادي نيوكاسل، الذي انضمّ إليه هذا الصيف لمدة 10 أشهر؛ لمخالفته قوانين المراهنات..

وبحسب ما أفادت به الصحيفة: فإن نيوكاسل يخطّط لضمّ لاعب الدوري السعودي للمحترفين 'نيفيز' بعد خسارة 'ساندرو تونالي'، مشيرًا إلى أن 'إيدي هاو' مدرب الفريق يعمل على تكثيف خططه في يناير لاستبدال اللاعب الموقوف مع لاعب خط وسط الهلال 'نيفيز'..وكان 'روبن نيفيز' البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضمّ لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد لمدة 3 مواسم..

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